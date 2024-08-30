Україна закликала Монголію заарештувати Путіна

Міністерство закордонних справ України закликає Монголію арештувати президента Росії Володимира Путіна, який планує візит до цієї країни 3 вересня﻿. Про це йдеться у заяві, яку опубліковано на сайті українського МЗС, повідомляє Ділова столиця.

"Українська сторона сподівається, що Уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Російської Федерації видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією" , — заяляє українське зовнішньополітичне відомство.

У МЗС нагадують, що викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед правосуддям.

"Ці особи винні в агресивній війні проти Україні, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді" , — резюмують українські дипломати.

Нагадаємо, Володимир Путін 3 вересня збирається з офіційним візитом до Монголії. Країна ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду 2002 року, який зобов'язує її заарештувати російського диктатора.

У Кремлі переконані, що арешту не буде начебто "через гарні відносини" між РФ та Монголією.