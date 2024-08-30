Украина призвала Монголию арестовать Путина
Министерство иностранных дел Украины призывает Монголию арестовать президента России Владимира Путина, планирующего визит в эту страну 3 сентября. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте украинского МИД, сообщает Деловая столица.
"Украинская сторона надеется, что Правительство Монголии осознает тот факт, что Владимир Путин является военным преступником. На его арест по подозрению в незаконном принудительном перемещении украинских детей в Российскую Федерацию выдан ордер Международным уголовным судом, юрисдикция которого признается Монголией", — заявляет украинское внешнеполитическое ведомство.
В МИД напоминают, что похищение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием.
"Эти лица виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, ограблениях, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде", — резюмируют украинские дипломаты.
Напомним, Владимир Путин 3 сентября собирается с официальным визитом в Монголию. Страна ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда 2002 года, который обязывает ее арестовать российского диктатора.
В Кремле убеждены, что ареста не будет якобы "из-за хороших отношений" между РФ и Монголией.