Указом Зеленського звільнено командувача Повітряних сил Олещука

Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Миколи Олещука. Відповідний указ №600/2024 вже з’явився на сайті глави держави. Причини такого рішення поки що залишаються таємницею, повідомляє Дзеркало тижня.

"Звільнити Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України" , — сказано у повідомленні.

У Генштабі вже повідомили, що в.о. командувача Повітряних сил буде Анатолій Кривоножко — командувач повітряного командування "Центр.

Посаду командувача ПС Олещук обіймав з серпня 2021 року.

Учора депутатка Мар'яна Безугла висловила обурення через те, що Олещук є командувачем Повітряних сил, зважаючи на "погіршення та колапс" його системи управління.

За її словами, причиною авіатрощі F-16 під час ракетного удару 26 листопада, в якій загинув український пілот Олексій Месь, став так званий "дружній вогонь" через дискоординацію між підрозділами. Мовляв, F-16 збила ракета комплексу ППО Patriot, винищувач "не впорався з керуванням".

Олещук відповів на це, звинувативши народну обраницю у дискредитації не лише його та ПС, але й США, які є основним українським партнером.