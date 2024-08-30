Указом Зеленского уволен командующий Воздушными силами Олещук

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами Николая Олещука. Соответствующий указ №600/2024 уже появился на сайте главы государства. Причины такого решения пока остаются тайной, сообщает Зеркало недели.

"Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины" , — говорится в сообщении.

Пост командующего ВС Олещук занимал с августа 2021 года.

Напомним, вчера депутат Марьяна Безуглая выразила возмущение из-за того, что Олещук до сих пор является командующим Воздушными силами, учитывая "ухудшение и коллапс" его системы управления.

По ее словам, причиной авиакатастрофы F-16 во время ракетного удара 26 ноября, в которой погиб украинский пилот Алексей Месь, стал так называемый "дружественный огонь" из-за дискоординации между подразделениями. Мол, F-16 сбила ракета комплекса ПВО Patriot, истребитель "не справился с управлением".

Олещук ответил на это, обвинив народную избранницу в дискредитации не только его и ВС, но и США, являющихся основным украинским партнером.