Павел не бачить зв'язку у просуванні РФ під Покровськом з операцією ЗСУ на Курщині

Зростання темпів просування РФ на Покровському напрямку в Донецькій області не пов’язане з операцією ЗСУ у Курській області Росії. Про це сказав президент Чехії Петр Павел під час пресконференції у Празі, повідомляє Радіо Свобода.

«Я не думаю, що існує прямий звʼязок між операцією в Курській області і вищим темпом російського просування (на Донбасі – ред.). Це просто означає, що російське лідерство продовжує рухатися до цілі захопити територію усіх чотирьох областей, які вони вважають своїми. І це те, чого вони хочуть досягнути впродовж зручного часу, поки погода досі хороша для військових операцій» , – розповів Павел.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода