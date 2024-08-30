Павел не видит связи в продвижении РФ под Покровском с операцией ВСУ на Курщине

Рост темпов продвижения РФ на Покровском направлении в Донецкой области не связан с операцией ВСУ в Курской области России. Об этом сказал президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции в Праге, сообщает Радио Свобода.

«Я не думаю, что существует прямая связь между операцией в Курской области и более высоким темпом российского продвижения (на Донбассе – ред.). Это просто означает, что российское лидерство продолжает двигаться к цели захватить территорию всех четырех областей, которые они считают своими. И это то, чего они хотят достичь в удобное время, пока погода до сих пор хороша для военных операций» , – рассказал Павел.

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