Зеленський пояснив своє рішення звільнити командувача Повітряних сил

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має берегти людей та особовий склад, коментуючи своє рішення замінити командувача Повітряних сил ЗСУ, повідомляє Новое время.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна берегти людей і особовий склад, коментуючи своє рішення замінити командувача Повітряних сил ЗСУ.

«Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України» , — сказав президент у вечірньому відеозверненні.

Президент подякував всім українським військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО, усім, хто «дійсно бʼється для України».

«І це потрібно так само на командному рівні - ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів» , — зазначив президент.

Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у п’ятницю, 30 серпня. Генштабі ЗСУ повідомив, що тимчасово виконуватиме обов’язки командувача Повітряних сил генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.



