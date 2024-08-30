Зеленский обьяснил свое решение уволить командующего Воздушными силами

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна беречь людей и личный состав, комментируя свое решение заменить командующего Воздушных сил ВСУ, сообщает Новое время.

«Я решил заменить командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины» , — сказал президент в вечернем видеообращении.

Президент поблагодарил всех украинских военных летчиков, инженеров, воинов мобильных огневых групп, расчетов ПВО, всех, кто «действительно бьется для Украины».

«И это нужно так же на командном уровне — мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов» , — отметил президент.

Зеленский уволил командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука в пятницу, 30 августа.

Генштаб ВСУ сообщил, что временно исполнять обязанности командующего Воздушных сил будет генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.