Окупанти збільшили кількість штурмових груп після наступальних дій ЗСУ на Харківщині - 3 ОШБ

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ проводить стабілізаційні дії на зайнятих рубежах після успішної контратаки у Харківській області. Про це в ефірі телемарафону сказав пресофіцер бригади Олександр Бородін, повідомляє Новое время.

За словами Бородіна, бійцям бригади вдалося захопити батальйонний район оборони противника, який був їхнім «логістичним маршрутом та правим флангом».

«[Батальйонний район оборони] фактично був логістичним маршрутом та правим флангом, який прикривав штурмові групи, які просувалися від населеного пункту Макіївка і які мали на меті проводити штурмові дії та взяти під контроль Макіївку» , — заявив Бородін.

Він також заявив, що з 16 серпня армія РФ отримала поповнення — йдеться про приблизно 400 окупантів. За його словами, окупанти «відразу перейшли до штурмових дій на деяких напрямках, де продовжують тримати оборону бійці 3-ї ОШБр».

«Крім цих 400 людей противник також отримав додатковий резерв із фахових військових, які непогано підготовлені. Це супроводжується тим фактом, що штурмові групи збільшилися. Коли у ворога були проблеми з особовим складом, то фактично штурмові групи становили три-чотири людини… Зараз штурмові групи становлять шість, вісім, десять і навіть до 12 осіб. І штурмові дії вже п’яту добу не припиняються з самого ранку і тривають до вечора» , — додали у бригаді.

22 серпня Третя штурмова повідомила про успіхи на Харківському напрямку. Зокрема, військові провели контратаку та взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту майже на 2 квадратних кілометри.