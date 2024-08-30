Оккупанты увеличили число штурмовых групп после наступательных действий ВСУ на Харьковщине - 3 ОШБ

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ проводит стабилизационные действия на занятых рубежах после успешной контратаки в Харьковской области. Об этом в эфире телемарафона сказал пресс-офицер бригады Александр Бородин, сообщает Новое время.

По словам Бородина, бойцам бригады удалось захватить батальонный район обороны противника, который был их «логистическим маршрутом и правым флангом».

«[Батальонный район обороны] фактически был логистическим маршрутом и правым флангом, который прикрывал штурмовые группы, которые продвигались от населенного пункта Макеевка и которые имели целью проводить штурмовые действия и взять под контроль Макеевку» , — заявил Бородин.

Он также заявил, что с 16 августа армия РФ получила пополнение — речь идет о примерно 400 оккупантах. По его словам, оккупанты «сразу перешли к штурмовым действиям на некоторых направлениях, где продолжают держать оборону бойцы 3-й ОШБр».

«Кроме этих 400 человек противник также получил дополнительный резерв из профессиональных военных, которые неплохо подготовлены. Это сопровождается тем фактом, что штурмовые группы увеличились. Когда у врага были проблемы с личным составом, то фактически штурмовые группы составляли три-четыре человека… Сейчас штурмовые группы составляют шесть, восемь, десять и даже до 12 человек. И штурмовые действия уже пятые сутки не прекращаются с самого утра и продолжаются до вечера» , — добавили в бригаде.

22 августа Третья штурмовая сообщила об успехах на Харьковском направлении. В частности, военные провели контратаку и взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на 2 квадратных километра.