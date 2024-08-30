Авіаудар по Харкову: Посол США закликала покарати РФ за військові злочини
Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на останній російський удар по Харкову, закликавши притягнути Росію до відповідальності за скоєне. Про це вона написала у X (Twitter), повідомляє Європейська правда.
Брінк зазначила, що в результаті чергового удару авіабомбою по Харкову "загинули кілька людей, багато отримали поранення, зокрема й діти".
"Наші думки з жителями Харкова, поки тривають рятувальні операції. Росія має бути притягнута до відповідальності за ці воєнні злочини", – додала посол.
За інформацією місцевої влади, 30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.