Авиаудар по Харькову: Посол США призвала наказать РФ за военные преступления

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на последний российский удар по Харькову, призвав привлечь Россию к ответственности за содеянное. Об этом она написала в X (Twitter), сообщает Европейская правда.

Бринк отметила, что в результате очередного удара авиабомбой по Харькову "погибли несколько человек, многие получили ранения, в том числе и дети".

"Наши мысли с жителями Харькова, пока продолжаются спасательные операции. Россия должна быть привлечена к ответственности за эти военные преступления" , – добавила посол.

По информации местных властей, 30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.