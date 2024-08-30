Українська делегація зустрілася з Остіном, обговорили фронт та виробництво зброї

Українська делегація зустрілася з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вашингтоні. З посиланням на Офіс президента, повідомляє Новое время.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров поінформували Остіна про поточну ситуацію на фронті, нагальні потреби Сил оборони у зброї та техніці, а також про останні обстріли енергетичної інфраструктури, здійснені державою-агресором Росією.

«Упродовж цього тижня РФ ударила по Україні понад 400 ракетами різних типів та дронами. Українська сторона зазначила, що Україна потребує посилення ППО для захисту людей і критичної інфраструктури» , — йдеться у повідомленні.

Крім цього, в ОП зазначили, що сторони також обговорили тренування українських воїнів і спільне виробництво зброї.

До української делегації також увійшли заступник міністра оборони Олександр Балануца, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Горбатюк і начальник Головного управління логістики Генерального штабу ЗСУ Микола Шевцов.