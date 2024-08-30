Украинская делегация встретилась с Остином, обсудили фронт и производство оружия

Украинская делегация встретилась с министром обороны США Ллойдом Остином в Вашингтоне. Со ссылкой на Офис президента, сообщает Новое время.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров проинформировали Остина о текущей ситуации на фронте, насущных потребностях Сил обороны в оружии и технике, а также о последних обстрелах энергетической инфраструктуры, совершенных государством-агрессором Россией.

«В течение этой недели РФ ударила по Украине более 400 ракетами различных типов и дронами. Украинская сторона отметила, что Украина нуждается в усилении ПВО для защиты людей и критической инфраструктуры» , — говорится в сообщении.

Кроме этого, в ОП отметили, что стороны также обсудили тренировки украинских воинов и совместное производство оружия.

В украинскую делегацию также вошли заместитель министра обороны Александр Балануца, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Горбатюк и начальник Главного управления логистики Генерального штаба ВСУ Николай Шевцов.