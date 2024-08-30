Благодійники у США закликали дозволити Україні бити американською зброєю вглиб РФ

Благодійний фонд у США Razom for Ukraine закликав дозволити Україні завдавати удари по російських військових об'єктах, використовуючи американське озброєння. Про це заявили на сторінці фонду в X, повідомляє Новое время.

Міністр оборони України Рустем Умеров сьогодні зустрівся з американським колегою Ллойдом Остіном, щоб обговорити надання дозволу на оборонні удари по російських військових об'єктах.

На тлі візиту Умєрова до США, Razom for Ukraine запустив ініціативу LetUkraineStrikeBack.com, аби дати можливість американцям закликати президента Джо Байдена підтримати це рішення для захисту України.