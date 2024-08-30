Благотворители в США призвали разрешить Украине бить американским оружием вглубь РФ

Благотворительный фонд в США Razom for Ukraine призвал разрешить Украине наносить удары по российским военным объектам, используя американское вооружение. Об этом заявили на странице фонда в X, сообщает Новое время.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сегодня встретился с американским коллегой Ллойдом Остином, чтобы обсудить предоставление разрешения на оборонительные удары по российским военным объектам.

На фоне визита Умерова в США, Razom for Ukraine запустил инициативу LetUkraineStrikeBack.com, чтобы дать возможность американцам призвать президента Джо Байдена поддержать это решение для защиты Украины.