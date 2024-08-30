Благотворители в США призвали разрешить Украине бить американским оружием вглубь РФ
Благотворительный фонд в США Razom for Ukraine призвал разрешить Украине наносить удары по российским военным объектам, используя американское вооружение. Об этом заявили на странице фонда в X, сообщает Новое время.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сегодня встретился с американским коллегой Ллойдом Остином, чтобы обсудить предоставление разрешения на оборонительные удары по российским военным объектам.
На фоне визита Умерова в США, Razom for Ukraine запустил инициативу LetUkraineStrikeBack.com, чтобы дать возможность американцам призвать президента Джо Байдена поддержать это решение для защиты Украины.
«Прямо сейчас Россия заправляет военные самолеты, собирает бронетехнику и расширяет военные базы в нескольких километрах от границы с Украиной. Российские силы имеют только одну цель: воспользоваться колебаниями Байдена и усилить нападение Путина на Украину, убив больше мирных жителей», — говорится на сайте инициативы.