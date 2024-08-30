Росіяни поскаржилися на вибухи у Бєлгороді, повідомляють про роботу ППО та поранених

Повідомляється про вибухи, роботу ППО, а також пожежу у російському місті Бєлгород.﻿ Про це поінформував телеграм-канал «Осторожно, новости».

Зазначається, що жителі Бєлгорода повідомили про вибухи і роботу ППО, після чого у кількох місцях розпочалися пожежі. Згідно із повідомленнями жителів міста, біля торгового центру «СітіМолл» палає автомобіль і ще кілька приватних будинків.

Водночас губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок прямого влучання снаряда у легковик загинула одна людина, тоді як ще семеро людей зазнали поранень. Травмованих доставляють до медичних закладів, додав він. Також Гладков повідомив, що у Бєлгороді є прямі влучання у багатоквартирний житловий будинок, кілька комерційних об’єктів.

Крім цього, у селищі Дубове Бєлгородського району горять два приватні будинки, наразі триває гасіння пожежі, додав Гладков.

Місцеві жителі розповіли телеграм-каналу Shot, що у Бєлгороді були чутні щонайменше 4-5 вибухів, після чого над одним із районів міста піднявся стовп диму.

Пізніше Shot повідомив, що число постраждалих внаслідок атаки по центру і передмістю Бєлгорода ввечері у п’ятницю зросло до 14 осіб, четверо з яких перебувають у тяжкому стані. Повідомляється, що серед поранених троє дітей. У всіх потерпілих уламкові поранення.