Россияне пожаловались на взрывы в Белгороде, сообщают о работе ПВО и раненных

Сообщается о взрывах, работе ПВО, а также пожаре в российском городе Белгород. Об этом проинформировал телеграмм-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что жители Белгорода сообщили о взрывах и работе ПВО, после чего в нескольких местах начались пожары. Согласно сообщениям жителей города, возле торгового центра «СитиМолл» горит автомобиль и еще несколько частных домов.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил , что в результате прямого попадания снаряда в легковушку погиб один человек, тогда как еще семь человек получили ранения. Травмированных доставляют в медицинские учреждения, добавил он. Также Гладков сообщил, что в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирный жилой дом, несколько коммерческих объектов.

Кроме этого, в поселке Дубово Белгородского района горят два частных дома, сейчас идет тушение пожара, добавил Гладков.

Местные жители рассказали телеграмм-каналу Shot, что в Белгороде были слышны не менее 4-5 взрывов, после чего над одним из районов города поднялся столб дыма.

Позже Shot сообщил, что число пострадавших в результате атаки по центру и пригороду Белгорода вечером в пятницу выросло до 14 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Сообщается, что среди раненых трое детей. У всех пострадавших обломочные ранения.