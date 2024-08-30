Генштаб: На фронті за добу 179 боєзіткнень, ворог активний на 4 напрямках

Впродовж доби 30 серпня ворожа армія здійснила майже 200 спроб прорвати фронт. Про це йдеться у зведенні Генштабу про оперативну інформацію станом на 22.00 30 серпня, повідомляє Ділова столиця.

Загалом від початку цієї доби відбулося 179 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.

Російські загарбники завдали по території України два удари трьома ракетами та 61 авіаудар, скинувши 73 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 573 дрони-камікадзе та здійснили понад 3 180 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку відбулося 7 боєзіткнень. Сили оборони відбивали атаки росіян неподалік Плетенівки, Липців та Вовчанська. Одна ворожа атака досі продовжується.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки. 26 боїв завершено, 4 – ще тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу Твердохлібового, Новосергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Невського та Новосадового. Українські захисники відбили 21 атаку, одна – продовжується неподалік Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 4 ворожі наступи у районі Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку точилося 12 боїв, зокрема, біля Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Іванівського, Андріївки та Предтечиного. Сили оборони зупинили усі ворожі атаки загарбників.

На Торецькому напрямку відбулося 15 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів поблизу Торецька та Неліпівки. На цей час триває одна атака противника.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 55 боїв у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка, Михайлівка та Селидове. Наші захисники відбили 52 наступальні дії, три — ще продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 318 окупантів, з них 132 — безповоротно. Також знищено танк, бойову машину піхоти, вісім БпЛА та дві одиниці автотранспорту. До того ж пошкоджено бронетранспортер, три артилерійські системи та два автомобілі.

На Курахівському напрямку ворог 23 рази атакував поблизу Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Двадцять два боєзіткнення завершено, одне — досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник здійснив 8 безрезультатних спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Вугледару та Водяного.

На Оріхівському напрямку ворог також не мав успіху під час наступальної дії біля Роботиного.

На Придніпровському напрямку, двічі атакуючи позиції Сил оборони, противник зазнав поразки.

На інших напрямках — без особливих змін.