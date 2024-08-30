Генштаб: На фронте за сутки 179 боестолкновений, враг активен на 4 направлениях

В течение суток 30 августа вражеская армия совершила почти 200 попыток прорвать фронт. Об этом говорится в сводке Генштаба об оперативной информации по состоянию на 22.00 30 августа, сообщает Деловая столица.

Всего с начала этих суток произошло 179 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара тремя ракетами и 61 авиаудар, сбросив 73 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 573 дрона-камикадзе и произвели более 3 180 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении произошло 7 боеприкосновений. Силы обороны отражали атаки россиян недалеко от Плетеневки, Липцев и Волчанская. Одна вражеская атака продолжается.

В Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки. 26 боев завершено, 4 – еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи Твердохлебового, Новосергеевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Невского и Новосадового. Украинские защитники отбили 21 атаку, одна – продолжается недалеко от Дружелюбовки.

На Северском направлении наши защитники отразили 4 вражеских наступления в районе Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении велось 12 боев, в частности, у Калиновки, Временного Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечиного. Силы обороны остановили все вражеские атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло 15 боеприкосновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Торецка и Нелиповки. В настоящее время продолжается одна атака противника.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шло 55 боев в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Михайловка и Селидово. Наши защитники отразили 52 наступательных действия, три — еще продолжаются.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 318 окупантов, из них 132 — безвозвратно. Также уничтожены танк, боевая машина пехоты, восемь БпЛА и две единицы автотранспорта. К тому же повреждены бронетранспортер, три артиллерийских системы и два автомобиля.

На Кураховском направлении враг 23 раза атаковал вблизи Украинской, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Двадцать два боеприкосновения завершено, одно — до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении противник предпринял 8 безрезультатных попыток вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Угледара и Водяного.

На Ореховском направлении враг также не имел успеха во время наступательного действия у Роботиного.

На Приднепровском направлении, дважды атакуя позиции Сил обороны, противник потерпел поражение.

В других направлениях — без особых изменений.