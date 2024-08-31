У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

Станом на ранок 31 серпня на фронті російські загарбники втратили 614 950 одиниць особового складу вбитими та пораненими, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.24 орієнтовно становлять: