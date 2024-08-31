У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Станом на ранок 31 серпня на фронті російські загарбники втратили 614 950 одиниць особового складу вбитими та пораненими, повідомляє Ділова столиця.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 614 950 (+1360) осіб,
- танків — 8 582 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 16 736 (+14) од,
- артилерійських систем — 17 614 (+42) од,
- РСЗВ — 1 176 (+1) од,
- засоби ППО — 940 од,
- літаків — 368 од,
- гелікоптерів — 328 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 471 (+18),
- крилаті ракети — 2 557 (+1),
- кораблі /катери — 28 од,
- підводні човни — 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23 825 (+62) од,
- спеціальна техніка — 2 977 (+10).