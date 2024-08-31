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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Facebook

На утро 31 августа на фронте российские захватчики потеряли 614 950 единиц личного состава убитыми и ранеными, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 614 950 (+1360) человек,
  • танков — 8 582 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 16 736 (+14) ед,
  • артиллерийских систем — 17 614 (+42) ед,
  • РСЗО — 1 176 (+1) ед,
  • средства ПВО — 940 ед,
  • самолетов — 368 ед,
  • вертолетов — 328 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 471 (+18),
  • крылатые ракеты — 2 557 (+1),
  • корабли /катера — 28 ед,
  • подводные лодки — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 23 825 (+62) ед,
  • специальная техника — 2 977 (+10).

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