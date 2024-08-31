В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
На утро 31 августа на фронте российские захватчики потеряли 614 950 единиц личного состава убитыми и ранеными, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.24 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 614 950 (+1360) человек,
- танков — 8 582 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 16 736 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 17 614 (+42) ед,
- РСЗО — 1 176 (+1) ед,
- средства ПВО — 940 ед,
- самолетов — 368 ед,
- вертолетов — 328 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 471 (+18),
- крылатые ракеты — 2 557 (+1),
- корабли /катера — 28 ед,
- подводные лодки — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23 825 (+62) ед,
- специальная техника — 2 977 (+10).