В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

На утро 31 августа на фронте российские захватчики потеряли 614 950 единиц личного состава убитыми и ранеными, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.24 ориентировочно составляют: