КМВА: Сили ППО знищили всі дрони, які летіли на Київ

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву з ночі на ранок 31 серпня, були знищені, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Київська МВА.

За даними влади, це була четверта повітряна атака на Київ за цей тиждень.

Баражуючі боєприпаси заходили протягом всієї ночі – хвилями і з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже 4 години.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

"Як ви бачите - Київ був і завжди буде пріоритетною ціллю для російського агресора в цій війні.

Тому наполегливо прошу киян і гостей міста - будьте свідомі та дисципліновані. Завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги - прямуйте до укриття!".

Що передувало:

Київська ОВА повідомляла вночі 31 серпня про роботу ППО в регіоні.