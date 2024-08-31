КГВА: Силы ПВО уничтожили все дроны, которые летели на Киев

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву с ночи на утро 31 августа, были уничтожены, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Киевская ГВА.

По данным властей, это была четвертая воздушная атака на Киев за эту неделю.

Баражущие боеприпасы заходили в течение всей ночи - волнами и с разных направлений.

Воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и суммарно длилась почти 4 часа.

Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших.

"Как вы видите - Киев был и всегда будет приоритетной целью для российского агрессора в этой войне.

Поэтому настоятельно прошу киевлян и гостей города - будьте сознательны и дисциплинированы. Всегда выполняйте правила поведения при объявлении воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие!".

Что предшествовало:

Киевская ОВА сообщала ночью 31 августа о работе ПВО в регионе.