Росіяни вдарили по Часовому Яру: щонайменше 5 людей загинули

Щонайменше 5 мирних мешканців міста Часів Яр, що на Донеччині, загинули у результаті російських обстрілів вранці 31 серпня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

"Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру. Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку".

За словами голови ОВА, загиблі – чоловіки від 24 до 38 років.