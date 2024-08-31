Росіяни вдарили по Часовому Яру: щонайменше 5 людей загинули
Щонайменше 5 мирних мешканців міста Часів Яр, що на Донеччині, загинули у результаті російських обстрілів вранці 31 серпня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.
"Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру. Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку".
За словами голови ОВА, загиблі – чоловіки від 24 до 38 років.
"Часів Яр – місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад 2 роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь!", – закликав Філашкін.