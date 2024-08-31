Россияне ударили по Часовому Яру: по меньшей мере 5 человек погибли

По меньшей мере 5 мирных жителей города Часов Яр, что в Донецкой области, погибли в результате российских обстрелов утром 31 августа, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

"По меньшей мере 5 человек погибли в результате обстрела Часового Яра. Россияне обстреляли город сегодня утром, снаряды попали в частный дом и многоэтажку".

По словам главы ОВА, погибшие – мужчины от 24 до 38 лет.