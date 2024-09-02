З'їзд демократів не допоміг Гарріс суттєво випередити Трампа

Віцепрезидентка Камала Гарріс не отримала суттєвого приросту рейтингу після Національного з'їзду Демократичної партії і лише на кілька пунктів випереджає свого опонента Дональда Трампа.﻿ Про це повідомляє The Hill, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Видання посилається на оприлюднені в неділю, 1 вересня, результати нового опитування ABC News/Ipsos.

Згідно з ними, Гарріс випереджає Трампа на чотири відсотки - 50% проти 46% серед усіх дорослих і зареєстрованих виборців. Водночас щодо ймовірних виборців, то Гарріс випереджає Трампа з різницею 52% до 46%.

Натомість, зазначили соціологи, Гарріс збільшила гендерний розрив. Віцепрезидентка випередила Трампа на 13 пунктів серед жінок - 54% до 41%, тоді як Трамп випередив на п'ять пунктів серед чоловіків - 51% до 46%. До з'їзду Гарріс випереджала Трампа на 6 пунктів серед жінок.

Віцепрезидентка також мала кращі показники електорату в оцінці виборчої кампанії. Згідно з опитуванням, 56% американців заявили, що вона відмінно або добре провела свою кампанію. Близько 41% сказали те ж саме про Трампа, в той час, як більшість мали більш негативну думку про кампанію.

Водночас Трамп випередив Гарріс на 8 пунктів за рівнем довіри у ключових питаннях, зокрема економіку та інфляцію. Також він випередив Гарріс на 9 пунктів у темі врегулювання ситуації на кордоні США та Мексики.

За даними опитування, люди вважають віцепрезидентку більш надійною за Трампа, коли йдеться про захист американської демократії та призначень до Верховного суду.

"Це опитування слідує за низкою інших опитувань, які показують, що Гарріс тримається з мінімальною перевагою над Трампом, який здебільшого відкидає зростання підтримки віцепрезидента" , - пише The Hill.

Опитування ABC News/Ipsos проводилося 23-27 серпня і включало 2496 завершених інтерв'ю. Похибка вибірки становить плюс-мінус 2,1 відсоткових пунктів за 95-відсоткового рівня довіри.

Соціологи відзначили, що ці результати подібні й статистично не відрізняються від попереднього опитування, проведеного у серпні. Згідно з проведеним напередодні з'їзду опитуванням ABC News/Washington Post/Ipsos, Гарріс мала 49% підтримки серед зареєстрованих виборців, тоді як Трамп - 45%.

Президентські вибори у США

Чергові вибори президента США заплановані на 5 вересня 2024 року.

Головними кандидатами від Демократичної партії є чинна віцепрезидентка Камала Гарріс, а від Республіканської партії - Дональд Трамп.

Гарріс офіційно було обрано кандидатом у президенти після того, як чинний президент США Джо Байден програв Трампу перший раунд дебатів. Вона отримала значно вищий рівень підтримки серед виборців.

Днями Трамп запропонував Гарріс провести дебати на телеканалі Fox News. Однак віцепрезидент відмовилася і запропонувала зустрітися в ефірі телеканалу ABC News 10 вересня.

Трамп уже заявив, що начебто прийняв правила дебатів із Гарріс 10 вересня. За його словами, вони будуть такими ж, як і на останніх дебатах на телеканалі CNN з Байденом.

Гарріс закликала Трампа дебатувати в ефірі зі ввімкненими мікрофонами.