Съезд демократов не помог Харрис существенно опередить Трампа

Вице-президент Камала Харрис не получила существенного прироста рейтинга после Национального съезда Демократической партии и всего на несколько пунктов опережает своего оппонента Дональда Трампа.﻿ Об этом сообщает The Hill, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Издание ссылается на обнародованные в воскресенье, 1 сентября, результаты нового опроса ABC News/Ipsos.

Согласно им, Харрис опережает Трампа на четыре процента - 50% против 46% среди всех взрослых и зарегистрированных избирателей. В то же время, касательно вероятных избирателей, то Харрис опережает Трампа с разницей 52% против 46%.

В то же время, отметили социологи, Харрис увеличила гендерный разрыв. Вице-президент опередила Трампа на 13 пунктов среди женщин - 54% до 41%, тогда как Трамп опередил на пять пунктов среди мужчин - 51% до 46%. До съезда Харрис опережала Трампа на 6 пунктов среди женщин.

Вице-президент также имела лучшие показатели электората в оценке избирательной кампании. Согласно опросу, 56% американцев заявили, что она отлично или хорошо провела свою кампанию. Около 41% сказали то же самое о Трампе, в то время как большинство имели более негативное мнение о кампании.

В то же время, Трамп опередил Харрис на 8 пунктов по уровню доверия в ключевых вопросах, включая экономику и инфляцию. Также он опередил Харрис на 9 пунктов в теме урегулирования ситуации на границе США с Мексикой.

По данным опроса, люди считают вице-президента более надежным по сравнении с Трампом, когда речь идет о защите американской демократии и назначении в Верховный суд.

"Этот опрос следует за рядом других опросов, которые показывают, что Харрис держится с минимальным преимуществом над Трампом, который в основном отвергает рост поддержки вице-президента" , - пишет The Hill.

Опрос ABC News/Ipsos проводился 23-27 августа и включал 2496 завершенных интервью. Погрешность выборки составляет плюс-минус 2,1 процентных пункта при 95-процентном уровне доверия.

Социологи отметили, что эти результаты похожи и статистически не отличаются от предыдущего опроса, проведенного в августе. Согласно проведенному накануне съезда опросу ABC News/Washington Post/Ipsos, Харрис имела 49% поддержки среди зарегистрированных избирателей, тогда как Трамп - 45%.

Президентские выборы в США

Очередные выборы президента США запланированы на 5 сентября 2024 года.

Главными кандидатами от Демократической партии является действующий вице-президент Камала Харрис, а от Республиканской партии - Дональд Трамп.

Харрис официально была избрана кандидатом в президенты после того, как действующий президент США Джо Байден проиграл Трампу первый раунд дебатов. Она получила значительно более высокий уровень поддержки среди избирателей.

На днях Трамп предложил Харрис провести дебаты на телеканале Fox News. Однако вице-президент отказалась и предложила встретиться в эфире телеканала ABC News 10 сентября.

Трамп уже заявил, что якобы принял правила дебатов с Харрис 10 сентября. По его словам, они будут такими же, как и на последних дебатах на телеканале CNN с Байденом.

Харрис призвала Трампа дебатировать в эфире со включенными микрофонами.