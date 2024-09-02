В Ізраїлі протестувальники вимагали від уряду укласти угоду з ХАМАСом

У Тель-Авіві відбулася акція з вимогою укласти угоду про припинення вогню та обмін заручниками з угрупованням ХАМАС. Під час протесту сталися сутички і є затримані серед мітингувальників.﻿ Про це повідомляє The Times of Israel, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Шосе Аялон у Тель-Авіві звільнили від протестувальників після того, як воно було заблоковане близько трьох годин. Під час акції було затримано 30 демонстрантів, в Єрусалимі затримали п'ятьох людей.

Перебуваючи на шосе, деякі протестувальники кидали на дорогу каміння, паркани, цвяхи і металеві предмети, розпалювали багаття і запускали в повітря феєрверки.

MASSIVE protests in Tel Aviv today against Netanyahu’s delay of a hostage deal. (H/T @BarakRavid) pic.twitter.com/z2LyJnkLvh — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) September 1, 2024

Поліція у відповідь випустила щонайменше чотири світлошумові гранати. Вони легко поранили кількох людей, а також збили з ніг члена парламенту від лейбористів Нааму Лазімі та її радника.

За словами Лазімі, "потім стався ще один вибух, який був близько і майже влучив прямо в нас". Вона додала, що поліцейський помітив це та відтягнув їх вбік, і що "дивом нічого не сталося, окрім кількох поверхневих синців".

Thousands of protesters rioted in central Tel Aviv on Sunday evening after a protest in support of the hostages in the Gaza Strip. pic.twitter.com/TfuRy2oYXh — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) September 1, 2024

Лазімі стверджує, що не було жодного вагання, коли гранати були кинуті "абсолютно зненацька і без будь-якого попередження".

Поліція заявляє, що під час заворушень одна з офіцерів втратила свідомість і була госпіталізована, не уточнюючи подробиць того, що сталося.

Водночас, 51-річний демонстрант отримав травми середньої тяжкості і був госпіталізований після падіння з висоти 2,5 метрів.

Around 300,000 Israelis hold protest in Tel Aviv tonight demanding that Netanyahu government do deal right now to secure freedom of hostages still held in Gaza pic.twitter.com/gQHfX2leUn — sebastian usher (@sebusher) September 1, 2024

Вбивство заручників терористами ХАМАС

Днями у Секторі Газа військові армії Ізраїлю виявили у тунелях під містом Рафах тіла шести заручників, яких ХАМАС захопив у полон ще у жовтні минулого року.

Слідство виявило, що терористи вбили людей незадовго до того, як до них дісталися ізраїльські військові.

Ввечері 1 вересня в багатьох містах Ізраїлю спалахнули акції протесту, де розгнівані жителі вимагали від уряду домовитися про припинення вогню з ХАМАС і повернути додому всіх ізраїльських заручників.

У липні ХАМАС погодився з пропозицією США розпочати переговори про звільнення ізраїльських заручників.

Однак сторони досі не змогли домовитися про фінальний варіант мирної угоди. Переговори тривають.