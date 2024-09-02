В Израиле протестующие требовали от правительства заключить соглашение с ХАМАСом

В Тель-Авиве прошла акция с требованием заключить соглашение о прекращении огня и обмене заложниками с группировкой ХАМАС. В ходе протеста, произошли столкновения и есть задержанные среди митингующих.﻿ Об этом сообщает The Times of Israel, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Шоссе Аялон в Тель-Авиве освободили от протестующих после того, как оно было заблокировано около трех часов. В ходе акции были задержаны 30 демонстрантов, в Иерусалиме задержали пять человек.

Находясь на шоссе, некоторые протестующие бросали на дорогу камни, заборы, гвозди и металлические предметы, разжигали костры и запускали в воздух фейерверки.

MASSIVE protests in Tel Aviv today against Netanyahu’s delay of a hostage deal. (H/T @BarakRavid) pic.twitter.com/z2LyJnkLvh — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) September 1, 2024

Полиция в ответ выпустила по меньшей мере четыре светошумовые гранаты. Они легко ранили нескольких человек, а также сбили с ног члена парламента от лейбористов Нааму Лазими и ее советника.

По словам Лазими, "потом произошел еще один взрыв, который был близко и почти попал прямо в нас". Она добавила, что полицейский заметил это и оттянул их в сторону, и что "чудом ничего не произошло, кроме нескольких поверхностных синяков".

Лазими утверждает, что не было никакого колебания, когда гранаты были брошены "совершенно неожиданно и без какого-либо предупреждения".

Thousands of protesters rioted in central Tel Aviv on Sunday evening after a protest in support of the hostages in the Gaza Strip. pic.twitter.com/TfuRy2oYXh — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) September 1, 2024

Полиция заявляет, что во время беспорядков одна из офицеров потеряла сознание и была госпитализирована, не уточняя подробностей случившегося.

В то же время, 51-летний демонстрант получил травмы средней тяжести и был госпитализирован после падения с высоты 2,5 метров.

Around 300,000 Israelis hold protest in Tel Aviv tonight demanding that Netanyahu government do deal right now to secure freedom of hostages still held in Gaza pic.twitter.com/gQHfX2leUn — sebastian usher (@sebusher) September 1, 2024

Убийство заложников террористами ХАМАС

На днях в Секторе Газа военные армии Израиля обнаружили в туннелях под городом Рафах тела шести заложников, которых ХАМАС захватил в плен еще в октябре прошлого года.

Следствие обнаружило, что террористы убили людей незадолго до того, как до них добрались израильские военные.

Вечером 1 сентября во многих городах Израиля вспыхнули акции протеста, где разгневанные жители требовали от правительства договориться о прекращении огня с ХАМАС и вернуть домой всех израильских заложников.

В июле ХАМАС согласился с предложением США начать переговоры об освобождении израильских заложников.

Однако стороны до сих пор не смогли договориться о финальном варианте мирного соглашения. Переговоры продолжаются.