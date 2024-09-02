В Израиле протестующие требовали от правительства заключить соглашение с ХАМАСом
В Тель-Авиве прошла акция с требованием заключить соглашение о прекращении огня и обмене заложниками с группировкой ХАМАС. В ходе протеста, произошли столкновения и есть задержанные среди митингующих. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
Шоссе Аялон в Тель-Авиве освободили от протестующих после того, как оно было заблокировано около трех часов. В ходе акции были задержаны 30 демонстрантов, в Иерусалиме задержали пять человек.
Находясь на шоссе, некоторые протестующие бросали на дорогу камни, заборы, гвозди и металлические предметы, разжигали костры и запускали в воздух фейерверки.
Полиция в ответ выпустила по меньшей мере четыре светошумовые гранаты. Они легко ранили нескольких человек, а также сбили с ног члена парламента от лейбористов Нааму Лазими и ее советника.
По словам Лазими, "потом произошел еще один взрыв, который был близко и почти попал прямо в нас". Она добавила, что полицейский заметил это и оттянул их в сторону, и что "чудом ничего не произошло, кроме нескольких поверхностных синяков".
Лазими утверждает, что не было никакого колебания, когда гранаты были брошены "совершенно неожиданно и без какого-либо предупреждения".
Полиция заявляет, что во время беспорядков одна из офицеров потеряла сознание и была госпитализирована, не уточняя подробностей случившегося.
В то же время, 51-летний демонстрант получил травмы средней тяжести и был госпитализирован после падения с высоты 2,5 метров.
Убийство заложников террористами ХАМАС
На днях в Секторе Газа военные армии Израиля обнаружили в туннелях под городом Рафах тела шести заложников, которых ХАМАС захватил в плен еще в октябре прошлого года.
Следствие обнаружило, что террористы убили людей незадолго до того, как до них добрались израильские военные.
Вечером 1 сентября во многих городах Израиля вспыхнули акции протеста, где разгневанные жители требовали от правительства договориться о прекращении огня с ХАМАС и вернуть домой всех израильских заложников.
В июле ХАМАС согласился с предложением США начать переговоры об освобождении израильских заложников.
Однако стороны до сих пор не смогли договориться о финальном варианте мирного соглашения. Переговоры продолжаются.