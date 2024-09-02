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Курс валют НБУ на 2 вересня

Курс валют НБУ на 2 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 2 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 1 вересня знизився на 13 коп. до 41.0592 за 1 долар.

Євро подешевшав на 20 коп. до 45.5018 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 18 коп. до 54.1181 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 47 коп. до 48.3362 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.6354 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.059 200 --0.1309
EUR Євро 45.501 800 --0.2027
GBP Фунт стерлінгів 54.118 100 --0.1828
CHF Швейцарський франк 48.336 200 --0.4672
PLN Польський злотий 10.635 400 --0.0218

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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