Курс валют НБУ на 2 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 2 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 1 вересня знизився на 13 коп. до 41.0592 за 1 долар.

Євро подешевшав на 20 коп. до 45.5018 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 18 коп. до 54.1181 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 47 коп. до 48.3362 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.6354 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.059 200 EUR Євро 45.501 800 GBP Фунт стерлінгів 54.118 100 CHF Швейцарський франк 48.336 200 PLN Польський злотий 10.635 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.