Курс валют НБУ на 2 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 2 вересня 2024 року
Курс долара порівняно з 1 вересня знизився на 13 коп. до 41.0592 за 1 долар.
Євро подешевшав на 20 коп. до 45.5018 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 18 коп. до 54.1181 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 47 коп. до 48.3362 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.6354 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.059 200
|EUR
|Євро
|45.501 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54.118 100
|CHF
|Швейцарський франк
|48.336 200
|PLN
|Польський злотий
|10.635 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.