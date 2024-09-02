Курс валют НБУ на 2 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 2 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 1 сентября, снизился на 13 коп до 41.0592 за 1 доллар.

Евро подешевел на 20 коп до 45.5018 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 18 коп до 54.1181 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 47 коп до 48.3362 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.6354 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.059 200 EUR Евро 45.501 800 GBP Фунт стерлингов 54.118 100 CHF Швейцарский франк 48.336 200 PLN Польский злотый 10.635 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.