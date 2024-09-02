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Курс валют НБУ на 2 сентября

Курс валют НБУ на 2 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 2 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 1 сентября, снизился на 13 коп до 41.0592 за 1 доллар.

Евро подешевел на 20 коп до 45.5018 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 18 коп до 54.1181 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 47 коп до 48.3362 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.6354 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.059200 --0.1309
EUR Евро 45.501800 --0.2027
GBP Фунт стерлингов 54.118100 --0.1828
CHF Швейцарский франк 48.336200 --0.4672
PLN Польский злотый 10.635400 --0.0218

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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