Курс валют НБУ на 2 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 2 сентября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 1 сентября, снизился на 13 коп до 41.0592 за 1 доллар.
Евро подешевел на 20 коп до 45.5018 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 18 коп до 54.1181 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 47 коп до 48.3362 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.6354 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.059200
|EUR
|Евро
|45.501800
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.118100
|CHF
|Швейцарский франк
|48.336200
|PLN
|Польский злотый
|10.635400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.