Над Києвом ППО знищила близько 20 крилатих та балістичних ракет – КМВА
Вранці 2 вересня росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши понад 10 крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник. Про це заявив начальник Київської МВА Сергій Попко, повідомляє Українська правда.
"Удар був комбінований – крилатими та балістичними ракетами. Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області РФ. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку.
Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА", – повідомили у військовій адміністрації.
Попко зазначив, що сили ППО в повітряному просторі столиці знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка – балістичних та ударний безпілотник.
"Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно!", – повідомив Попко.
"Внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах. Попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень.
Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються. Підрозділи оперативних працюють на місцях. Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються!", – йдеться в повідомленні.