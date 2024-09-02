Над Києвом ППО знищила близько 20 крилатих та балістичних ракет – КМВА

Вранці 2 вересня росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши понад 10 крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.﻿﻿ Про це заявив начальник Київської МВА Сергій Попко, повідомляє Українська правда.

"Удар був комбінований – крилатими та балістичними ракетами. Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області РФ. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку.

Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА" , – повідомили у військовій адміністрації.

Попко зазначив, що сили ППО в повітряному просторі столиці знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка – балістичних та ударний безпілотник.

"Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно!" , – повідомив Попко. ﻿

"Внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах. Попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень.