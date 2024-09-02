Над Киевом ПВО уничтожила около 20 крылатых и баллистических ракет – КГВА

Утром 2 сентября россияне совершили комбинированную атаку на Киев, применив более 10 крылатых ракет, около десятка баллистических и ударный беспилотник.﻿﻿ Об этом заявил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, сообщает Украинская правда.

"Удар был комбинированный – крылатыми и баллистическими ракетами. Крылатые ракеты, (потенциально Х-101) скорее всего, были выпущены около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области РФ. На Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления.

Одновременно с подлетом к столице крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М. К этому всему еще добавился один ударный БпЛА" , – сообщили в военной администрации.

Попко отметил, что силы ПВО в воздушном пространстве столицы уничтожили более десятка крылатых ракет, около десятка - баллистических и ударный беспилотник.

"Невероятно большое количество баллистических ракет одновременно!" , – сообщил Попко. ﻿

"В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах. Предварительно, есть возгорание автомобилей и повреждения нежилых помещений.