У Києві через атаку РФ горіли будівлі та авто, двоє постраждалих – мер

Дві людини постраждали, горіли 4 авто, котельня, підприємство, нежитлові будівлі у 3 районах Києва у результаті російського ракетного удару 2 вересня.﻿﻿ Про це інформує мер столиці Віталій Кличко, повідомляє Українська правда.

"Зранку 2 вересня Росія вкотре здійснила ракетну атаку на Київ. Екстрені служби працюють у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах. Станом на 06:25 до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих – одного з них госпіталізували" , – повідомив він.

За попередньою інформацією, у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, наразі пожежу ліквідували. Також горіла двоповерхова нежитлова будівля, пошкоджені МАФи поблизу станції метро "Святошин" і вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.

Фото: ДСНС

У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні, пожежу уже загасили.

Фото: ДСНС

У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств.