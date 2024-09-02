У Києві через атаку РФ горіли будівлі та авто, двоє постраждалих – мер
Дві людини постраждали, горіли 4 авто, котельня, підприємство, нежитлові будівлі у 3 районах Києва у результаті російського ракетного удару 2 вересня. Про це інформує мер столиці Віталій Кличко, повідомляє Українська правда.
"Зранку 2 вересня Росія вкотре здійснила ракетну атаку на Київ. Екстрені служби працюють у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах. Станом на 06:25 до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих – одного з них госпіталізували", – повідомив він.
За попередньою інформацією, у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, наразі пожежу ліквідували. Також горіла двоповерхова нежитлова будівля, пошкоджені МАФи поблизу станції метро "Святошин" і вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.
У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні, пожежу уже загасили.
У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств.
"Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Усі екстрені служби працюють на місцях", – підсумував міський голова.