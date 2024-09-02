В Киеве из-за атаки РФ горели здания и авто, двое пострадавших – мэр

Два человека пострадали, горели 4 авто, котельная, предприятие, нежилые здания в 3 районах Киева в результате российского ракетного удара 2 сентября.﻿﻿ Об этом информирует мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Украинская правда.

"Утром 2 сентября Россия в очередной раз осуществила ракетную атаку на Киев. Экстренные службы работают в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах. По состоянию на 06:25 к медикам за помощью обратились двое взрослых – одного из них госпитализировали" , – сообщил он.

По предварительной информации, в Святошинском районе на одном из мест падения обломков горели 4 автомобиля, сейчас пожар ликвидировали.

Также горело двухэтажное нежилое здание, повреждены МАФы возле станции метро "Святошин" и окна здания станции метрополитена. Станция работает.

Фото: ДСНС

В Голосеевском районе поврежден корпус котельной, пожар уже потушили.

Фото: ДСНС

В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий.