В Киеве из-за атаки РФ горели здания и авто, двое пострадавших – мэр
Два человека пострадали, горели 4 авто, котельная, предприятие, нежилые здания в 3 районах Киева в результате российского ракетного удара 2 сентября. Об этом информирует мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Украинская правда.
"Утром 2 сентября Россия в очередной раз осуществила ракетную атаку на Киев. Экстренные службы работают в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах. По состоянию на 06:25 к медикам за помощью обратились двое взрослых – одного из них госпитализировали", – сообщил он.
По предварительной информации, в Святошинском районе на одном из мест падения обломков горели 4 автомобиля, сейчас пожар ликвидировали.
Также горело двухэтажное нежилое здание, повреждены МАФы возле станции метро "Святошин" и окна здания станции метрополитена. Станция работает.
В Голосеевском районе поврежден корпус котельной, пожар уже потушили.
В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий.
"Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается. Все экстренные службы работают на местах", – подытожил городской голова.