ППО вночі збила 22 ракети та 20 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 2 вересня російські війська вдарили ракетами по Київщині, Сумщині та Харківщині, також застосували "Шахеди" з південного напрямку. Сили протиповітряної оборони збили 22 ракети різних типів і 20 безпілотників Shahed.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом було виявлено 58 повітряних цілей – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА.

Зокрема росіяни застосували:

16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей РФ;

14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області РФ;

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської області РФ;

1 ракета невстановленого типу із Бєлгороської області РФ;

23 ударні БпЛА Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська РФ.

Підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил, а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито:

9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

13 крилатих ракет Х-101;

20 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені.

Інформація уточнюється.

Сили ППО працювали у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.