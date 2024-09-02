ППО вночі збила 22 ракети та 20 "Шахедів" – Повітряні сили
У ніч на 2 вересня російські війська вдарили ракетами по Київщині, Сумщині та Харківщині, також застосували "Шахеди" з південного напрямку. Сили протиповітряної оборони збили 22 ракети різних типів і 20 безпілотників Shahed.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом було виявлено 58 повітряних цілей – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА.
Зокрема росіяни застосували:
- 16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей РФ;
- 14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області РФ;
- 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської області РФ;
- 1 ракета невстановленого типу із Бєлгороської області РФ;
- 23 ударні БпЛА Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська РФ.
Підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил, а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито:
- 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 20 ударних БпЛА Shahed-131/136.
Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені.
Інформація уточнюється.
Сили ППО працювали у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.