ПВО ночью сбило 22 ракеты и 20 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 2 сентября российские войска ударили ракетами по Киевской, Сумской и Харьковской областях, также применили "Шахеды" с южного направления. Силы противовоздушной обороны сбили 22 ракеты разных типов и 20 беспилотников Shahed.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности было обнаружено 58 воздушных целей – 35 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА.

В частности, россияне применили:

16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей РФ;

14 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ;

4 зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из Белгорской области РФ;

1 ракета неустановленного типа из Белгорской области РФ;

23 ударных БпЛА Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарской РФ.

Подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы Воздушных Сил, а также расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбиты:

9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

13 крылатых ракет Х-101;

20 ударных БпЛА Shahed-131/136.

Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны Украины одна крылатая ракета Х-101 и три ударных БпЛА не достигли своих целей и были локационно потеряны.

Информация уточняется.

Силы ПВО работали в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.