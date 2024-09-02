ПВО ночью сбило 22 ракеты и 20 "Шахедов" – Воздушные силы
В ночь на 2 сентября российские войска ударили ракетами по Киевской, Сумской и Харьковской областях, также применили "Шахеды" с южного направления. Силы противовоздушной обороны сбили 22 ракеты разных типов и 20 беспилотников Shahed.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В общей сложности было обнаружено 58 воздушных целей – 35 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА.
В частности, россияне применили:
- 16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей РФ;
- 14 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ;
- 4 зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из Белгорской области РФ;
- 1 ракета неустановленного типа из Белгорской области РФ;
- 23 ударных БпЛА Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарской РФ.
Подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы Воздушных Сил, а также расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбиты:
- 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;
- 13 крылатых ракет Х-101;
- 20 ударных БпЛА Shahed-131/136.
Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны Украины одна крылатая ракета Х-101 и три ударных БпЛА не достигли своих целей и были локационно потеряны.
Информация уточняется.
Силы ПВО работали в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.