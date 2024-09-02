Зеленський підписав закон про спрощення ведення бізнесу під час війни

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує ведення господарської діяльності та започаткування бізнесу в період воєнного стану, повідомляє Укрінформ.

Документ, зокрема, встановлює, що суб’єкти господарювання набуватимуть права на провадження окремих видів господарської діяльності у період воєнного стану на підставі подання до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та ЦНАПів декларації про провадження господарської діяльності без отримання документів дозвільного характеру, ліцензій, одержання яких передбачено законодавством.

Такі декларації будуть чинними у період дії воєнного стану та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

Вже видані ліцензії продовжують строк своєї дії до кінця воєнного стану, але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

Крім того, на період воєнного стану зупиняється проведення планових перевірок органів ліцензування щодо додержання вимог зако