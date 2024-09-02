Зеленский подписал закон об упрощении ведения бизнеса во время войны

Президент Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий ведение хозяйственной деятельности и старт бизнеса в период военного положения, сообщает Укринформ.

Документ, в частности, устанавливает, что субъекты хозяйствования будут приобретать права на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности в период военного положения на основании представления в соответствующие органы лицензирования, разрешительных органов и ЦНАПов декларации о ведении хозяйственной деятельности без получения документов разрешительного характера, лицензий, получение которых предусмотрено законодательством.

Такие декларации будут действовать в период действия военного положения и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Уже выданные лицензии продлевают срок действия до конца военного положения, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Кроме того, на период военного положения останавливается проведение плановых проверок органов лицензирования относительно соблюдения требований закона