У Південній Кореї почали розслідування через дипфейки у Telegram

Поліція Південної Кореї розпочала попереднє розслідування щодо платформи Telegram у зв'язку з підозрою у сприянні сексуальним злочинам, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що Південна Корея намагається боротися з порнодипфейками.

"Як і Франція, поліція Сеула розпочала внутрішнє розслідування щодо юридичної особи Telegram, перш ніж офіційно оголосити підозру. Звинувачення стосуються пособництва в цьому злочині (поширення дипфейків - ред.)" , - сказав голова Національного бюро розслідувань У Чон Су.

За його словами, розслідування затруднено, оскільки Telegram не надає поліції або іншим державним слідчим органам такі дані, як інформація про обліковий запис.

За даними південнокорейської поліції, минулого тижня з понеділка по четвер надійшло 88 повідомлень про сексуальні злочини на основі дипфейків, виявлені 24 підозрювані особи.

Під час розслідування перевіряються вісім автоматизованих програм, які генерують дипфейки для Telegram, а також групові чати, які поширюють такий контент.

Нагадаємо, 24 вересня засновника месенджера Telegram Павла Дурова затримали у Франції за кількома обвинуваченнями. Йому інкримінували співучасть у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей та шахрайстві через відсутність модерації контенту в Telegram.

Згодом Дуров вийшов з-під варти - суд призначив йому заставу у розмірі 5 млн євро.