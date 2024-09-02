У Південній Кореї почали розслідування через дипфейки у Telegram
Поліція Південної Кореї розпочала попереднє розслідування щодо платформи Telegram у зв'язку з підозрою у сприянні сексуальним злочинам, повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що Південна Корея намагається боротися з порнодипфейками.
"Як і Франція, поліція Сеула розпочала внутрішнє розслідування щодо юридичної особи Telegram, перш ніж офіційно оголосити підозру. Звинувачення стосуються пособництва в цьому злочині (поширення дипфейків - ред.)", - сказав голова Національного бюро розслідувань У Чон Су.
За його словами, розслідування затруднено, оскільки Telegram не надає поліції або іншим державним слідчим органам такі дані, як інформація про обліковий запис.
За даними південнокорейської поліції, минулого тижня з понеділка по четвер надійшло 88 повідомлень про сексуальні злочини на основі дипфейків, виявлені 24 підозрювані особи.
Під час розслідування перевіряються вісім автоматизованих програм, які генерують дипфейки для Telegram, а також групові чати, які поширюють такий контент.
Нагадаємо, 24 вересня засновника месенджера Telegram Павла Дурова затримали у Франції за кількома обвинуваченнями. Йому інкримінували співучасть у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей та шахрайстві через відсутність модерації контенту в Telegram.
Згодом Дуров вийшов з-під варти - суд призначив йому заставу у розмірі 5 млн євро.