В Южной Корее начали расследование из-за дипфейков в Telegram

Полиция Южной Кореи начала предварительное расследование по платформе Telegram в связи с подозрением в содействии сексуальным преступлениям, сообщает Укринформ.

Отмечается, что Южная Корея пытается сражаться с порнодипфейками.

"Как и Франция, полиция Сеула начала внутреннее расследование по юридическому лицу Telegram, прежде чем официально объявить подозрение. Обвинения касаются пособничества в этом преступлении (распространение дипфейков – ред.)" , - сказал глава Национального бюро расследований У Чон Су.

По его словам, расследование затруднено, поскольку Telegram не предоставляет полиции или другим государственным следственным органам такие данные, как информация об аккаунте.

По данным южнокорейской полиции, на прошлой неделе с понедельника по четверг поступило 88 сообщений о сексуальных преступлениях на основе дипфейков, обнаружены 24 подозреваемых.

В ходе расследования проверяются восемь автоматизированных программ, генерирующих дипфейки для Telegram, а также групповые чаты, распространяющие такой контент.

Напомним, 24 сентября основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали во Франции по нескольким обвинениям. Ему инкриминировали соучастие в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве из-за отсутствия модерации контента в Telegram.

Впоследствии Дуров вышел из-под стражи – суд назначил ему залог в размере 5 млн евро.