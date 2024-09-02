В Україні поступово зменшується споживання електрики – "Укренерго"

У неділю та у понеділок зранку в Україні фіксують зниження споживання електрики.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

Так, вчора, 1 вересня, добовий максимум споживання був на 3,2% нижчим, ніж попереднього вихідного дня – у суботу, 31 серпня.

Сьогодні, станом на 9:30, рівень споживання електроенергії на 3,7% нижчий, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 30 серпня.

Протягом доби запланований імпорт електрики з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 11 972 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 788 МВт.

Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 563 населені пункти. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській областях. З технічних причин знеструмлювались споживачі у Запорізькій, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.