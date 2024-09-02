В Украине постепенно уменьшается потребление электричества – "Укрэнерго"

В воскресенье и в понедельник утром в Украине фиксируется снижение потребления электричества.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Так, вчера, 1 сентября, суточный максимум потребления был на 3,2% ниже, чем в предыдущий выходной день – в субботу, 31 августа.

Сегодня, по состоянию на 9:30, уровень потребления электроэнергии на 3,7% ниже, чем в это же время в предыдущий рабочий день – в пятницу, 30 августа.

За сутки запланирован импорт электричества из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 11 972 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 788 МВт.

Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 563 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Херсонской областях. По техническим причинам обесточены потребители в Запорожской, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.