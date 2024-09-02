У ВМС прокоментували встановлення росіянами ЗРК "Тор" на кораблі "Советск"

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук висловив сумнів в ефективності рішення російських військових встановити на малий ракетний корабель "Советск" модуля зенітного комплексу "Тор- М2КМ". Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, наскільки цим росіяни можуть підсилити свої спроможності, речник ВМС сказав:

"Насправді це один із тих випадків, коли історія нас вчить того, що нічого не вчить. Вони (РФ - ред.) всі ці, у принципі, перформанси вже проводили у Чорному морі. І здається, останній, хто на борту мав щось подібне, був "Василий Бех", який зараз покоїться на дні морському. Тому ефективність цього рішення викликає суперечливі думки".

Плетенчук також зазначив, що ситуація у Чорному та Азовському морях наразі незмінна.

За його словами, під час сьогоднішньої атаки по Києву ворог морські платформи не залучав.

"Це, звісно, не означає, що ворог зовсім полишив цю практику... І, звісно, слід розраховувати на те, що вони все одно будуть застосовувати і морські платформи у подальшому. У будь-якому разі, паузи вони застосовують для накопичення цього ресурсу" , - сказав речник.

Щодо ймовірності пусків РФ із Середземного моря речник зазначив, що суто технічно така можливість є.

"Звісно, що ефективність (цих пусків – ред.) буде ще нижчою, ніж якщо застосовувати для цього Чорне море, але відкидати таку можливість наразі теж не варто" , - зауважив він.

Раніше ЗМІ поінформували, що Балтійський флот РФ встановив модуль зенітного комплексу "Тор-М2КМ" на малий ракетний корабель "Советск".