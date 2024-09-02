В ВМС прокомментировали установку россиянами ЗРК "Тор" на корабле "Советск"

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук выразил сомнение в эффективности решения российских военных установить на малый ракетный корабль "Советск" модуля зенитного комплекса "Тор-М2КМ". Об этом он заявил в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

Отвечая на вопрос, насколько этим россияне могут усилить свои способности, представитель ВМС сказал:

"На самом деле это один из тех случаев, когда история нас учит тому, что ничего не учит. Они (РФ – ред.) все эти, в принципе, перформансы уже проводили в Черном море. И кажется, последний, кто на борту имел что-то подобное, был "Василий Бех", который сейчас покоится на дне морском. Поэтому эффективность этого решения вызывает противоречивые мнения".

Плетенчук также отметил, что ситуация в Черном и Азовском морях пока неизменна.

По его словам, во время сегодняшней атаки по Киеву враг морских платформ не привлекал.

"Это, конечно, не означает, что враг совсем оставил эту практику... И, конечно, следует рассчитывать на то, что они все равно будут применять и морские платформы в дальнейшем. Во всяком случае, паузы они применяют для накопления этого" ресурса" , - сказал спикер.

Относительно вероятности пусков РФ со Средиземного моря спикер отметил, что чисто технически такая возможность есть.

"Конечно, эффективность (этих пусков – ред.) будет еще ниже, чем если применять для этого Черное море, но исключать такую возможность пока тоже не стоит" , - отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что Балтийский флот РФ установил модуль зенитного комплекса "Тор-М2КМ" на малый ракетный корабль "Советск".