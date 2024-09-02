Путін заявив про значні темпи просування російських військ на Донбасі

Правитель Росії Володимир Путін заявив, що російські окупаційні війська просуваються на Донбасі значними темпами, не метрами, а кілометрами, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють пропагандисти "РИА Новости".

Під час відкритого уроку з російськими школярами Путін почав вихвалятись, що "тепер ідеться не про те, щоб рухатися по 200, по 300 метрів уперед" на Донбасі.

Він заявив, що таких темпів наступу давно не було.

"Російські збройні сили ставлять під контроль уже території не по 200 - 300 метрів, а квадратними кілометрами" , - сказав правитель країни-агресора.

Путін також назвав операцію ЗСУ у Курській області Росії "провокацією" та спробою зупинити наступ Росії в Донбасі, яка начебто не вдалася.

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