Путін заявив про значні темпи просування російських військ на Донбасі
Правитель Росії Володимир Путін заявив, що російські окупаційні війська просуваються на Донбасі значними темпами, не метрами, а кілометрами, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють пропагандисти "РИА Новости".
Під час відкритого уроку з російськими школярами Путін почав вихвалятись, що "тепер ідеться не про те, щоб рухатися по 200, по 300 метрів уперед" на Донбасі.
Він заявив, що таких темпів наступу давно не було.
"Російські збройні сили ставлять під контроль уже території не по 200 - 300 метрів, а квадратними кілометрами", - сказав правитель країни-агресора.
Путін також назвав операцію ЗСУ у Курській області Росії "провокацією" та спробою зупинити наступ Росії в Донбасі, яка начебто не вдалася.
Нагадаємо:
- 1 вересня головнокомандувач Олександр Сирський звітував, що на напрямку "головного удару ворога", очевидно, на Донеччині, ситуація складна. fле, за його словами, всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань".
- За даним Генштабу станом на 2 вересня, лише за останню добу на фронті відбулося 182 бойових зіткнень, 63 атаки ворога відбулося на Покровському напрямку.
- Професор оборонних досліджень Королівського коледжу Лондона Майкл Кларк у статті британському виданню The Times прогнозував, що російські війська можуть захопити всю Донеччину й навесні 2025 року загрожувати Дніпропетровщині.