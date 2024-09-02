Правитель России Владимир Путин заявил, что российские оккупационные войска продвигаются на Донбассе значительными темпами, не метрами, а километрами, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают пропагандисты "РИА Новости"

Во время открытого урока с российскими школьниками Путин начал хвастаться, что "теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед" на Донбассе.

Он заявил, что таких темпов наступления давно не было.

"Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200 - 300 метров, а квадратными километрами" , - сказал правитель страны-агрессора.

Путин также назвал операцию ВСУ в Курской области России "провокацией" и попыткой остановить наступление России в Донбассе, которая якобы не удалась.

Напомним: