Путин заявил о значительных темпах продвижения российских войск на Донбассе
Правитель России Владимир Путин заявил, что российские оккупационные войска продвигаются на Донбассе значительными темпами, не метрами, а километрами, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают пропагандисты "РИА Новости"
Во время открытого урока с российскими школьниками Путин начал хвастаться, что "теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед" на Донбассе.
Он заявил, что таких темпов наступления давно не было.
"Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200 - 300 метров, а квадратными километрами", - сказал правитель страны-агрессора.
Путин также назвал операцию ВСУ в Курской области России "провокацией" и попыткой остановить наступление России в Донбассе, которая якобы не удалась.
Напомним:
- 1 сентября главнокомандующий Александр Сырский отчитывался, что на направлении "главного удара врага", очевидно, в Донецкой области, ситуация сложная. Но, по его словам, все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедлений".
- По данным Генштаба, только за последние сутки на фронте произошло 182 боевых столкновений, 63 атаки врага произошло на Покровском направлении.
- Профессор оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк в статье британскому изданию The Times прогнозировал, что российские войска могут захватить всю Донецкую область и весной 2025 года угрожать Днепропетровщине.