У Покровську будують фортифікації в деяких кварталах міста – начальник МВА

Від лінії фронту до міста Покровська збудовано кілька ліній оборони, які почали зводити ще у 2022 році під контролем військових. Про це розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, відповідаючи на запитання, чи готується місто до вуличних боїв, повідомляє Радіо Свобода.

"До вуличних боїв ще у нас декілька ліній оборони збудовано вже. Ми разом, спільно з обласною військовою адміністрацією, нашими громадами, військовими інженерами цей процес розпочали ще в 2022 році в березні або в квітні" , – твердить чиновник.

За словами Добряка, за кожним містом на Донеччині закріплена бойова бригада, яка контролює план оборони міста і побудову укріплень. Посадовець каже, що місцева влада отримала завдання на побудову укріплень у деяких районах міста і працює над цим.

"Завдання по зовнішньому кільцю (отримані) від військових. За кожним містом Донеччини закріплена бойова бригада, (вона) робить план оборони міста або агломерації і дає завдання, що робити цивільним. Нашими зусиллями за допомогою комунальників, за допомогою шахтарів, за допомогою ДФТГ (добровольчого формування територіальної громади – ред.) збудовано вже те, що було потрібно.

Ми отримали завдання на внутрішньоквартальні речі (укріплення – ред.) не по всьому місту, а з певних напрямків, скажімо так. Заходимо ще в таку роботу, і робота не припиняється" , – наголосив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Упродовж останніх тижнів лінія фронту в Донецькій області стрімко наблизилася до Покровська, який у перші два роки повномасштабної війни був глибоким тилом. Наступним після Покровська розташованим на захід великим містом є Павлоград у Дніпропетровській області, до якого від Покровська – трохи більш як 100 кілометрів. Населення Павлограда становить близько 100 тисяч людей.

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