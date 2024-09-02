В Покровске строят фортификации в некоторых кварталах города – начальник МВА

От линии фронта до города Покровска построено несколько линий обороны, которые начали строить еще в 2022 году под контролем военных. Об этом рассказал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, отвечая на вопрос, готовится ли город к уличным боям, сообщает Радио Свобода.

"До уличных боев еще у нас несколько линий обороны уже построено. Мы вместе, совместно с областной военной администрацией, нашими общинами, военными инженерами этот процесс начали еще в 2022 году в марте или в апреле" , - утверждает чиновник.

По словам Добряка, за каждым городом в Донецкой области закреплена боевая бригада, которая контролирует план обороны города и построение укреплений. Чиновник говорит, что местные власти получили задачу на построение укреплений в некоторых районах города и работают над этим.

"Задачи по внешнему кольцу (получены) от военных. За каждым городом Донбасса закреплена боевая бригада, (она) делает план обороны города или агломерации и дает задачу, что делать гражданским. Нашими усилиями с помощью коммунальщиков, с помощью шахтеров, с помощью ДФТГ (добровольческого формирования территориальной общины – ред.) построено уже то, что требовалось.

Мы получили задачи на внутриквартальные вещи (укрепление – ред.) не по всему городу, а по определенным направлениям, скажем так. Заходим еще в такую работу, и работа не прекращается" , – подчеркнул начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

В последние недели линия фронта в Донецкой области стремительно приблизилась к Покровску, который в первые два года полномасштабной войны был глубоким тылом. Следующим после Покровска расположенным западнее крупным городом является Павлоград в Днепропетровской области, до которого от Покровска – чуть более 100 километров. Население Павлограда составляет около 100 тысяч человек.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода